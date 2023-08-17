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مسؤول أممي يعلن مقتل 19 من عمال الإغاثة منذ بداية الأزمة في السودان

كتب:

أ ش أ
08:46 م | الخميس 17 أغسطس 2023
الوضع في السودان - صورة أرشيفية

الوضع في السودان - صورة أرشيفية

أعلن منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، إيدي رو، مقتل 19 شخصاً على الأقل، من عمال الإغاثة، خلال الأزمة التي التي تشهدها السودان، منذ شهر أبريل الماضي، نتيجة الاشتباكات بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع.

خسائر في المرافق في البلاد

وقال المسؤول الأممي، في تصريحات أوردتها قناة «الحرة» الأمريكية، مساء اليوم الخميس، إن المرافق الإنسانية في السودان تعرضت أيضاً للهجوم، مبيناً أنه تم نهب ما لا يقل عن 53 مستودعاً للمساعدات الإنسانية.

أزمة مستمرة في السودان

وأشار إلى أن السودان أصبح منذ اندلاع الأزمة، من أكثر الأماكن خطورة وصعوبة على العاملين في المجال الإنساني، مطالباً في الوقت ذاته بمحاسبة مرتكبي الهجمات على عمال الإغاثة والمساعدات.

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بقلم أ ش أ