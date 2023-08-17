أسعار الكتاكيت والبط في مصر اليوم الخميس.. «مستقرة»

استقرت أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن وفي الأسواق والمحلات، اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، حيث يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 14 و14.25 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت «الساسو بيور» بين 13 و14 جنيهاً، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 7.5 و8.5 جنيهات، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 9.5 و10.5 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 10.5 و11.5جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 10.5 و11.5جنيهات.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن، اليوم الخميس، أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم، يتراوح ما بين 27 و28 جنيهاً، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح بين 15.5 و16.5 جنيهات.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وبحسب بيانات البورصة، فان أسعار الدواجن البيضاء مستقرة أيضاً، حيث سجلت أسعار الدواجن 61 جنيهاً للكيلو من ارض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 64 و65 جنيهاً للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان لأخر.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار أسعار الفراخ البلدي، ويتراوح السعر بين 78 و80 جنيهاً للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 102 و103 جنيهات، كما بلغ سعر الامهات البيضاء 56 جنيهاً للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 106 و107 جنيهات، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 108 و109 جنيهات، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي بين 118 و119 جنيهاً.