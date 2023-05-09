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أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم.. «الأبيض» بـ8 جنيهات

كتب:

مريم حنفي
07:42 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
أسعار الكتاكيت

أسعار الكتاكيت

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية اليوم، شهدت تراجعًا ملحوظًا، إذ ساهم انخفاض أسعار الأعلاف الفترة الحالية، في تراجع الأسعار، في ظل توقعات بتراجع أسعار البيض مرة أخرى خلال الأيام المقبلة. 

سعر الكتكوت الساسو 

وأوضح «السيد»، أنّ الكتكوت البلدي يتراوح سعره اليوم، بين 5.5 و6.5 جنيه، والأبيض بين 8 و8.25 جنيه، والساسو بين 9.5 و10.5 جنيه، كما يتراوح سعر الساسو بيور بين 10.5 و11.5 جنيه، فيما يتراوح الكتكوت الهجين بين 7 و8 جنيهات، وكتكوت جيل ثانِ بين 8 و9 جنيهات. 

أسعار الكتاكيت اليوم

 وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أنّ سعر كتكوت روزي بيور يتراوح بين 7 و8 جنيهات، كما يبلغ سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن 12.5 جنيه، وداخل شركة الوطنية 12.5 جنيه، وشركة العناني 18.5 جنيه، فيما سجل داخل شركة الحمد 12 جنيهًا.

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بقلم مريم حنفي