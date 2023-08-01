أسعار الكتاكيت اليوم 1-8-2023.. البلدي يسجل 4.75 جنيه

تسجل أسعار الكتاكيت اليوم 1-8-2023 ثباتًا ملحوظًا داخل الأسواق المصرية بعد أن تراجعت الفترة الماضية تزامناً مع تراجع أسعار الدواجن البيضاء والبيض وفقًا للبورصة العامة للدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

كما تتراوح أسعار الكتاكيت اليوم 1-8-2023 ما بين 5.25 جنيه و6.25 جنيه وذلك بالنسبة للكتكوت الأبيض كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 4.75 و5.25 جنيه والكتكوت الساسو ما بين 6 و7 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

فيما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 7 و8 جنيهات وكتكوت روزي بيور ما بين 8 و9 جنيهات، كما يتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 5.75 و6.75 جنيه.

أسعار الدواجن والبط اليوم

وعن أسعار الدواجن اليوم في البورصة يتراوح سعر الدجاج الأبيض ما بين 59 و61 جنيهًا والدجاج الساسو ما بين 85 و95 جنيهًا، فيما يتراوح سعر البط الفرنساوي ما بين 5.5 و6.5 جنيه والبط المسكوفي ما بين 18 و19 جنيهًا.