رائد زراعة الأمعاء يوجه نصيحة لكل من تخطى الـ 45 لتجنب سرطان القولون

قال الدكتور كريم أبوالمجد، رائد زراعة الأمعاء في مستشفى كليفلاند كلينك بأمريكا، إن إجراء الفحوصات الدورية للجهاز الهضمي يعتمد على المرض نفسه، فالفحوصات الدورية تكون منسقة ومدعمة ببرامج طبية وبحوث أجريت في السابق.

منظار القولون ليس به أي أضرار

وأضاف «أبوالمجد»، خلال لقاء عبر «zoom» ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، «فمثلا أورام الجهاز الهضمي خاصة القولون لازم كل مصري بعد سن 45 يعمل منظار على القولون، وهو حاجة بسيطة ليس بها أي أضرار، بحيث لو ظهر ورم أو نتوء أو زوايا تستأصل قبل تحولها لخلايا سرطانية».

نصيحة لكل من له تاريخ مرضي وراثي مع أورام القولون

وتابع: «وبعد 5 أو 10 سنين بناء على تاريخ مرضي وراثي يرجح أننا نعمل المتابعة الدورية لمنظار القولون، بدل كل 10 سنين تبقى كل 5 سنين، ولو اتعمل استئصال لزوايا القولون وطلعت أنها شبيهة لورم حميد ممكن تتحول لسرطان وبالتالي نعمل الفحوصات كل سنة، وعلمها يرجع إلى الطبيب المعالج ويكون لديه العلم والدراسة الكافية ليتبع البروتوكول الوقائي لأورام القولون».

اضطرابات الجهاز الهضمي تؤثر على وظائف المخ

وأشار إلى أن بعض الأمراض العصبية والنفسية سببها اضطرابات في الجهاز الهضمي، إضافة للميكروبات الموجودة في تجويف الجهاز الهضمي وتفرز بعض الإفرازات، والتي تؤثر على وظائف المخ والجسم ككل، لافتا إلى أن القولون العصبي سببه المخ، فاضطرابات الجهاز الهضمي تؤثر على الجسم ككل.

القولون العصبي مصطلح علمي جدا

ولفت إلى أن كلمة القولون العصبي مصطلح شعبي وعلمي ولكن العلم تطور إلى حد ما وخبرة الأطباء تطورت خلال العشرين سنة الماضية، لافتا إلى أن الجهاز الهضمي والمخ يتصلان ببعضهما البعض بهرمونات وأطراف عصبية ما يؤثر على حياة الفرد ككل.

وتابع: «اضطرابات الجهاز الهضمي العصبية أو الحركية واقع وشايفه بنسبة كبيرة في مصر دلوقتي، تلت المرضى اللي بيتصلوا بيا عندهم اضطرابات في حركة الجهاز الهضمي من المعدة حتى القولون، التشخيص سهل لكن الصعوبة تكمن في معرفة السبب للعلاج الصحيح».