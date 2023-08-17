إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب سيارة أجرة سوزوكي على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم الخميس، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي بصورة جزئية، حتى جرى نقل المصابين وإزالة آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية مجددًا.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق أسيوط الغربي بدائرة المحافظة ووجود مصابين.

إصابة 7 أشخاص في الحادث

وأسفر حادث طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي عن إصابة 7 أشخاص بإصابات تراوحت بين كدمات وجروح واشتباه كسور متفرقة بالجسم، فيما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.