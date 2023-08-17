تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات، حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما طالبت الأجهزة الأمنية، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

ضبط المتهمين

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكن رجال الشرطة بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابي من 3 أشخاص، بتهمة التنقيب عن الآثار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العقوبة القانونية

أوضح حسام همام المحامي لـ«الوطن»، أنّ «التنقيب والاتجار غير المشروع في الآثار مجرم وفق المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018، المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983».

وأضاف أن المادة تنص على أنه يُعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجلًا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.