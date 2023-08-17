تجديد حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بعين شمس

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقاهرة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت بتحريز الأسلحة النارية، والأدوات المستخدمة في الواقعة، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء الحريات حول الواقعة.

تفاصيل المشاجرة

تعود كواليس الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، وسيدة، مقيمين بدائرة القسم، مصابين برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من، طرف أول سيدتين، وطرف ثاني أحد الأشخاص ونجله، جميعهم مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم، أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الثاني عيار ناري من فرد خرطوش تجاه الطرف الأول ونتج عن ذلك حدوث إصابة المجني عليهما المشار إليها واللذين تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

اعتراف المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.