«التعليم العالي» تكشف موعد غلق باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات، بلغ حتى الآن 230 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية

وأكد «عاشور»، في بيان، جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم في التنسيق الإلكتروني.

استمرار تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق 2023

من جانبه، قال السيد عطا، المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إن موقع التنسيق الإلكتروني لـ تنسيق المرحلة الثانية 2023 مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة حتى بعد غدٍ السبت، مؤكدًا انتظام سير إدخال الرغبات عبر موقع التنسيق.

وكشفت مصادر بالوزارة، أن اللجنة العليا للتنسيق لم تتخذ أي قرار بتخفيض الأعداد المقرر قبولها بكليات الطب البيطري والزراعة والتمريض، كونها تخصصات ذات أهمية كبيرة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتابعت المصادر، أن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، تضمنت توقعات بارتفاع الحدود الدنيا لكليات التمريض بسبب إلغاء اختبارات القدرات والتوزيع الإقليمي لشعبة علمي علوم، بواقع 6 درجات لتقف الكلية عند 290 درجة بنسبة مئوية 70.73% كحد أدنى، وارتفاع الحدود الدنيا للمعاهد الفنية الصحية والمعاهد الفنية للتمريض، وكذا ارتفاع تنسيق كليات الإعلام لطلاب علمي «علوم ورياضة».

وأشارت المصادر، إلى وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية المرحلة الثالثة، في كليات التربية النوعية والفنية والموسيقية والرياضية والمعاهد العليا الخاصة.