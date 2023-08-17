تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كل ما تريد معرفته عن كلية حقوق الفيوم

تعد كلية الحقوق إحدى أبرز الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي في تنسيق المرحلة الثانية 2023 خصوصًا أنّها إحدى الكليات التي يقبل الآلاف من الطلاب على الالتحاق بها لضمان مستقبلها حيث إنّ خريجيها يبدأون العمل في مجال المحاماة فور تخرجهم، أو في وظائف الشؤون القانونية في مختلف الشركات والمصانع.

تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن كلية الحقوق جامعة الفيوم، ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023 ومؤشرات التنسيق لها والأوراق المطلوبة للقبول بها.

ما هي أقسام كلية الحقوق؟

وتضم كلية الحقوق الكثير من الأقسام التي يختار بينها الطالب في حالة ترشيحه لها خلال تنسيق المرحلة الثانية.

القانوني المدني.

القانون الدولي الخاص.

قسم المالية العامة والتشريع المالي.

الشريعة الإسلامية.

القانون العام.

القانون الدولي العام.

القانون الجنائي.

القانون التجاري.

قانون العمل والتشريعات الاجتماعية.

المرافعات.

تاريخ وفلسفة القانون.

كل ما تريد معرفته عن كلية حقوق الفيوم

تأسست كلية الحقوق جامعة الفيوم عام 2017 وأصبحت مؤسسة علمية مميزة قادرة على تخريج خريجين على قدر عال من الكفاءة، مؤهلين للعمل في مجال التعليم القانوني، والبحوث، والتدريب، والدراسات القضائية والقانونية، كما أنّ خريجيها يكونوا قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا في المجالين القانوني والقضائي.

كم مصاريف كلية حقوق؟

وتبلغ مصاريف كلية الحقوق 2023 انتظام نحو 1300 جنيه، بينما تبلغ نحو 2000 جنيه للطلاب الملتحقين بنظام الانتساب.

تنسيق حقوق الفيوم 2023

ويبلغ الحد الأدنى للقبول في كلية حقوق الفيوم 2023 لطلاب أدبي من 256 درجة بما يعادل 62.44%، فيما يبلغ الحد الأدنى للقبول لطلاب شعبة علمي 255 درجة بما يعادل 62.20%.

التقديم في كلية الحقوق جامعة الفيوم

وحددت كلية الحقوق جامعة الفيوم، الأوراق المطلوبة للالتحاق بها والتي جاءت كالآتي:

- شهادة الثانوية العامة + 5 صور منها.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة + 5 صور منها.

- بطاقة الترشيح + 4 صور منها.

- 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

- 5 صور لبطاقة الرقم القومي.

- نموذج 2 جند.

- نموذج 6 أو 7 جند مختومة.

- سداد رسوم العام الدراسي وإحضار الإيصال.

- سداد رسوم الكتب الإلكترونية وإحضار الإيصال.