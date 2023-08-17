ضبط 101 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشفت مديرية التموين بالدقهلية عن ضبط 101 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات من أجل معاقبة المخالفين والحفاظ على سلامة المواطنين.

حملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأكدت المديرية في بيان لها أن الحملات المرورية المفاجئة التي قامت بها في محافظة الدقهلية جاءت بهدف تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 101 مخالفة تموينية بالدقهلية

وقامت الحملات التموينية في المنصورة، وميت غمر، وطلخا، وميت سلسيل، وجمصة، والمطرية، ودكرنس، ومنية النصر، ونبروه، وأجا، وأسفرت عن تحرير 101 مخالفة كالآتي:

-3 محاضر عدم إعطاء بون صرف.

- محضر عدم نظافة أدوات العجين .

- محضر عدم تمكين حملة من استلام البطاقات التموينية.

-محضرين عدم وجود قائمة بيانات.

-محضر عدم وجود سجل تفتيش.

-3محاضر تصرف في دقيق بقيمة 22شيكارة

-6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

-32 محضر نقص وزن مابين 7- 19 جم.

-27 محضرا عدم إعلان عن الأسعار.

-3 محاضر بيع أزيد من السعر الرسمي سجائر

-8 محاضر عدم وجود شهادة صحية

-2 محضر سلع مجهولة المصدر.

-2 محضر سلع بدون بيانات.

-محضر تجميع سلع تموينية مواد بترولية

-محضر محطة وقود بدون ترخيص.

-2 محضرين سلع منتهية الصلاحية.

-محضر غش تجارى .

-محضر ذبح خارج السلخانة.

-3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية تاجر تمويني