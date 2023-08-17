قائمة الأعمال المتنافسة على جائزة أفضل مسلسل بمهرجان القاهرة للدراما

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الثانية والاستثنائية، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، والمقرر إقامتها يوم 24 أغسطس الجاري، ضمن احتفالية Starscrapers Awards، والتي تقام تحت عنوان «60 سنة دراما»، عن القائمة الكاملة للأعمال الدرامية، المتنافسة على جائزة أفضل مسلسل.

الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما

وكان الفنان يحيي الفخراني، أعلن عن استحداث جائزة جديدة بتصويت الجمهور، ويمكن التصويت من خلال الضغط هنا.

قائمة الأعمال المتنافسة على جائزة أفضل مسلسل

وجاءت قائمة الأعمال المتنافسة على أفضل مسلسل، كالتالي:

كامل العدد

الهرشة السابعة

علاقه مشروعه

تحت الوصاية

حضرة العمدة

الكبير أوي ج7

جعفر العمدة

رشيد

ضرب نار

الصفارة

الصندوق

المداح 3 ج

تلت التلاتة

ستهم

وعود سخية

بابا المجال

مذكرات زوج

سره الباتع

عمله نادرة

1000 حمدلله على السلامه

كتيبه 101

سوق الكانتو

جميلة

رساله الإمام

رمضان كريم ج2

حرب الأصلي

في كل أسبوع حكاية

أزمة منتصف العمر

آخر دور

منعطف خطر

موضوع عائلي 2

الغرفه 207

وبينا ميعاد

اللعبة ج4

ليه لأ ج3

بالطو

حكايات جروب الدفعة

حكايات جروب الماميز

سيب وأنا أسيب

سفاح الجيزة

ريفو ج2

عالم تاني

جروب العيلة

تياترو

العيلة دي

إيجار قديم

أعمل إيه

النزوة

بيت فرح

الضاحك الباكي

سكر

أم الدنيا

الأجهر

تغيير جو

إكس لانس

كشف مستعجل

جت سليمة

اللعبة ج3