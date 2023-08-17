قائمة الأعمال المتنافسة على جائزة أفضل مسلسل بمهرجان القاهرة للدراما
كتب:
أحمد عبد الرحمن
08:31 م | الخميس 17 أغسطس 2023
مهرجان القاهرة للدراما
أعلنت إدارة مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الثانية والاستثنائية، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، والمقرر إقامتها يوم 24 أغسطس الجاري، ضمن احتفالية Starscrapers Awards، والتي تقام تحت عنوان «60 سنة دراما»، عن القائمة الكاملة للأعمال الدرامية، المتنافسة على جائزة أفضل مسلسل.
الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما
وكان الفنان يحيي الفخراني، أعلن عن استحداث جائزة جديدة بتصويت الجمهور، ويمكن التصويت من خلال الضغط هنا.
قائمة الأعمال المتنافسة على جائزة أفضل مسلسل
وجاءت قائمة الأعمال المتنافسة على أفضل مسلسل، كالتالي:
كامل العدد
الهرشة السابعة
علاقه مشروعه
تحت الوصاية
حضرة العمدة
الكبير أوي ج7
جعفر العمدة
رشيد
ضرب نار
الصفارة
الصندوق
المداح 3 ج
تلت التلاتة
ستهم
وعود سخية
بابا المجال
مذكرات زوج
سره الباتع
عمله نادرة
1000 حمدلله على السلامه
كتيبه 101
سوق الكانتو
جميلة
رساله الإمام
رمضان كريم ج2
حرب الأصلي
في كل أسبوع حكاية
أزمة منتصف العمر
آخر دور
منعطف خطر
موضوع عائلي 2
الغرفه 207
وبينا ميعاد
اللعبة ج4
ليه لأ ج3
بالطو
حكايات جروب الدفعة
حكايات جروب الماميز
سيب وأنا أسيب
سفاح الجيزة
ريفو ج2
عالم تاني
جروب العيلة
تياترو
العيلة دي
إيجار قديم
أعمل إيه
النزوة
بيت فرح
الضاحك الباكي
سكر
أم الدنيا
الأجهر
تغيير جو
إكس لانس
كشف مستعجل
جت سليمة
اللعبة ج3