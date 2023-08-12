مصرع شاب غرقا في مياه بحر المعصرة بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من انتشال جثمان شاب غرق في مياه بحر المعصرة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وجرى نقله إلى مستشفى بلقاس العام وإيداع الجثمان في المشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

العثور على جثمان غريق بالدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، يفيد بالعثور على جثمان شاب غرق في مياه بحر المعصرة بمركز بلقاس بالدقهلية، وجرى نقله إلى مستشفى بلقاس العام وإيداع الجثمان في المشرحة.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث بصحبة قوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال الجثمان غرق بالمياه وتبين أنه شاب صاحب الـ 15 عاما، من عزبة صبحي التابعة لمركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

نقل الجثمان إلى المستشفى

وهرعت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتمكنت من نقل الجثمان إلى مستشفى بلقاس العام وإيداع الجثة في المشرحة لحين انتهاء الإجراءات مع وصول الطبيب الشرعي لاستخراج تصريح الدفن، وتحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.