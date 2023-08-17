استقرار أسعار الجنيه الاسترلبني في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

سجلت أسعار الجنيه الاسترليني استقراراً ملحوظآ أمام الجنية المصري، في مختلف البنوك، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس، حيث سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.06 جنيه للشراء ، وسجل 39.43 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، وتسعترض «الوطن»، سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 39.06 جنيه للشراء، وسجل 39.35 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 39.30 جنيه للشراء، وسجل 39.30 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 39.06 جنيه للشراء، وسجل 39.43 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك (CIB)

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 39.19 جنيه للشراء، وسجل 39.56 جنيه للبيع تبعاً للبنك التجاري الدولي (CIB).

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 39.19 جنيه للشراء، وسجل 39.51 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 39.21 جنية للشراء، وسجل 39.34 جنية للبيع تبعاً لمصرف أبوظبي الإسلامي.