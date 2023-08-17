انقطاع الكهرباء في لبنان يجبر مطار ومرفأ بيروت على استخدام المولدات

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، اليوم الخميس، أن انقطاع الكهرباء في لبنان أجبر مطار بيروت على استخدام مولدات كهربائية خلال الساعات الماضية، بشكل مستمر ودوري دون توقف.

وقال الوزير، في تصريحات له قبل قليل، إن مطار بيروت اضطر الي تشغيل 4 مولدات، خلال انقطاع الكهرباء في لبنان، قدرة كل منها 2 ميجاوات، أي بمجموع 8 ميجاوات، ليستمرعمل المطار دون أي عطل أو خطأ.

انقطاع الكهرباء في لبنان

وبحسب وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، فقد استعان مرفأ بيروت بـ5 مولدات كهربائية، منذ أمس الأربعاء، دون انقطاع، لمواجهة ازمة انقطاع الكهرباء في لبنان.

وحرص رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، على متابعة وضع البلاد بعد انقطاع الكهرباء في لبنان، مع الشركة المشغلة لمعملي «دير عمار» و«الزهراني»، مؤكداً أن خطة الطوارئ التي وضعها الحكومة مسبقاً، لجميع المرافق الأساسية العامة الجوية والبحرية، سيطرت على الوضع بشكل كلي.

وأضاف «ميقاتي» أن انقطاع الكهرباء في لبنان، وتحديداً داخل المطار، لمدة 5 دقائق قد يعد أمراً كارثياً، وذلك ما دفع السلطات اللبنانية الي اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة أي عطل مفاجئ في إمدادات الكهرباء بالمطار.

انقطاع الكهرباء في لبنان تتسبب في وقف ضخ محطات المياه

وبدأ انقطاع الكهرباء في لبنان كلياً اعتباراً من أمس الأربعاء، في تمام الساعة 5 مساءً، بعد توقف معملي دير عمار والزهراني الحراريين عن العمل بشكل مفاجئ.

ووفقاً للصحف اللبنانية، بعد انقطاع الكهرباء في لبنان توقفت محطات ضخ المياه، وجميع المرافق العامة، حيث إن معملي دير عمار والزهراني هما المعملان الحراريان الأساسيان الموضوعان على الشبكة الكهربائية الوطنية بالبلاد.