وظائف قيادية شاغرة في كهرباء أسوان.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم

أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عن مجموعة من الوظائف في محافظة أسوان، وفقًا لاحتياجات الشركة من ضمنها رئيس قطاع التدريب المركزي ومدير عام الإدارة المالية معلنة أن غدًا هو أخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في التقديم للوظائف القيادية.

تنشر «الوطن» الوظائف التي تتيحها شركة الكهرباء بأسوان على أن يكون المتقدمين مستوفين لشروط الوظيفة ولديهم القدرة والخبرة الكافية لمزاولتها وفقًا لبيان الشركة.

مدير قطاع التدريب بالمقر الرئيسي في أسوان

تشترط الحصول على شهادة هندسية مناسبة وخبرة 16 سنة بالمجال منها سنة في وظيفة قيادية، واجتياز برنامج التدريب، وقدرة قيادية، ونجاح في المقابلة أمام لجنة اختيار القيادات.

مدير عام إدارة الأعمال المدنية بالمقر الرئيسي بأسوان

وتشترط شهادة هندسية مدنية أو هندسة معمارية، و15 سنة خبرة منها سنتان في وظائف الدرجة الأولى، واجتياز التدريب وقدرة قيادية.

مدير قطاع الشؤون التجارية المركزية وكبار المشتركين بأسوان

وتشترط شهادة تجارية مناسبة، و16 سنة خبرة منها سنة في وظيفة قيادية، واجتياز التدريب والقدرة القيادية.

وسيتم اختيار مدراء الإدارات العامة عبر لجنة ترأسها رئيس الشركة، بينما سيخضع اختيار رؤساء الأقسام لمرحلتين تشمل لجنة الشركة ثم لجنة الهيئة القابضة للكهرباء.

وعلى الراغبين تقديم طلباتهم المستوفاة للمتطلبات لإدارة الشؤون المالية والإدارية قبل الموعد النهائي بينما يتم دعوة المرشحين للمقابلات الشخصية حيث تسعى الشركة لاختيار أفضل القيادات لتحقيق أهدافها.