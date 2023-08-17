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محمد ثروت يكشف ذكرياته مع مسرح الجامعة: «كنت بسقط عشان أمثل»

كتب:

محمد أيمن سالم
10:36 م | الخميس 17 أغسطس 2023
الفنان محمد ثروت

الفنان محمد ثروت

قال الفنان محمد ثروت، إنّه أصيب باكتئاب بعدما رسب في اختبارات معهد الفنون المسرحية عامين متتاليين، كما أنه قدم في اختبارات المعهد العالي للسينما لعامين ورسب.

حكايته في المدرج

أضاف «ثروت»، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، في الحلقة الأولى من برنامج «الجزيرة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «جالي اكتئاب بعد ما سقطت في معهد السينما ومعهد الفنون المسرحية لأن أكبر مكانين في مصر قالوا إني مش ممثل».

وتابع: «اشتغلت أكثر من شغلانة منها إني سايبر»، مشيرًا إلى أنه عمل أمين مخازن، لكنه لم يجد نفسه، ولم يحب هذه المهن.

مسرح الجامعة

وواصل: «في فترة ابتعادي عن الفن، كان لديّ إحساسا بأني يجب أن أصبر وأن أجتهد حتى أصل إلى ما أريده، كما دعمني بعض الأشخاص مثل والدتي ومنى زوجتي ومديرة أعمالي، نحن فريق رائع ونعمل معا دائما».

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