انتشال جثمان شخص من النيل بالوراق

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى، جثة لشخص طافية على نهر النيل، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، بفيد فيه بتلقيه بلاغ من الأهالي بوجود جثة طافية على نهر النيل أمام مرسى المقاولون بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق والقوة المرافقة له.

وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتبين انه لشخص يدعى أحمد سامح 40 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، جرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة زينهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.