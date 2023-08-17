مصرع طالب أسفل عجلات القطار في بنها

لقي طالب مصرعه أسفل عجلات القطارفي بنها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وكلفت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع طالب جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها.

إصابة طالب بكسور وكدمات

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طالب يبلغ من العمر حوالي 15 سنة إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.