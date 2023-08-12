تعيينات شركة الكهرباء.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم بوظائف 2023

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإعلان رقم 3 لسنة 2023 عن حاجتها لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للأمن للمنطقة الشمالية من درجة مدير عام ربط 1500 وفقًا للائحة نظام العاملين بالشركة.

وأشارت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإعلان رقم 3 لسنة 2023، الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للأمن للمنطقة الشمالية طبقًا للآتي:

- مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة للتعيين.

- قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل بالدرجة الأدنى مباشرة.

- اجتياز البرامج التدريبية التي تنتجها الشركة.

- توفر القدرة علي القيادة والتوجيه.

- موافقة هيئة الأمن القومي على الترشح.

الشروط العامة لشغل وظيفة شركة الكهرباء 2023

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإعلان رقم 3 لسنة 2023 الشروط العامة لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للأمن للمنطقة الشمالية إضافة إلى استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا للآتي:

- يشترط في المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية مرفقا به ما يلي:

* 4 صور شخصية حديثة للمتقدمين من غير العاملين بمجال الأمن ترفق صحيفة الحالة الجنائية

* موافقة جهة العمل على النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.

* صورة البطاقة الشخصية.

* صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

* للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء تقديم نتيجة تحليل المخدرات تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

كيفية تقديم طلبات تعيين شركة الكهرباء 2023

وأعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإعلان رقم 3 لسنة 2023، أنَّه الطلبات تُقدم شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة من أصل و12 صورة منسوخة علي الحاسب الآلي «سي دي» محمل علية نسخة من التقديم وورد ونسخة «بي دي إف» اعتبارًا من تاريخ اليوم ولمدة 10 أيام عمل حتى 24 من شهر أغسطس الجاري بعنوان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.