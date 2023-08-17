أحد عواقل مطروح: الرئيس السيسي استمع للأهالي ولبى رغباتهم

أجرى برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، لقاءً مع مشايخ مطروح للحديث عن لقائهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

لقاء الرئيس أمس مختلف

قال ممدوح منصور، أحد عواقل مطروح، إنهم قابلوا الرئيس السيسي مرات عديدة في مطروح، إلا أن لقاء أمس كان مختلفاً، حيث كان سعيد بنسب تنفيذ بمواعيد منفذ السلوم، واللقاء كان شيقًا، إذ تناول الرئيس السيسي معهم الطعام، واستمع للموجودين كلهم، ولبى رغباتهم.

وأضاف «منصور» أن الأراضي المحيطة بمحور الضبعة كانت في الماضي صحراء إلا أنها اليوم أصبحت خضراء وبها زراعات، ويجب استكمل ذلك حتى مرسى مطروح، وكل طلبات أبناء مطروح لم يرفضها الرئيس.

مطروح أرض خصبة

وتابع: «مطروح أرض خصبة صالحة لكل زراعة، ومشهورة بالتين والزيتون والشمام والبطيخ والعنب الأسود، ومن ثم هي أرض صالحة للزراعات كلها»