نائب محافظ مطروح: الدولة تستهدف تحويل المنطقة إلى واجهة للاستثمار العالمي

قالت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، إن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة بمحافظة مطروح، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات والتنمية التى تمت خلال الفترة من عام 2021 وحتى عام 2023، بإنفاق 13.3 مليار جنيه على كافة القطاعات فى مدن المحافظة.

ولفتت فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن اهتمام القيادة السياسية شمل جميع مناطق مطروح بداية من العلمين الجديدة وتنمية الدلتا الجديدة وإنشاء ملايين من الأفدنة وزراعتها بهدف التنمية الشاملة، الأمر الذى يضع مطروح على خريطة الاستثمار العالمى، وهو ما تجلّى فى العلمين الجديدة بإنشاء الأبراج السياحية والمنطقة التراثية، وتطوير الطريق الدولى الساحلى من الإسكندرية وحتى مطروح مروراً بالحمام ورأس الحكمة والعلمين وتطوير مطار العلمين الدولى.

وأضافت «دينا»: «من المنتظر خلال الفترة المقبلة إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة، التى تأخذ الطابع الإيطالى ومياه البحر هناك تتميز عن غيرها من المناطق والمدن الساحلية بوجود مياه كريستالية، وطبيعة خلابة ستضعها فى مقدمة المدن السياحية على مستوى العالم، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بقطاع المياه بعد أن كانت مطروح محرومة من المياه النظيفة لسنوات».

وتابعت: «الدولة وجّهت بإنشاء محطات تحلية فى البحر وحفر آبار فى القرى والنجوع لتوفير مصادر للمياه، كما جرى افتتاح مستشفى مركزى فى كل مدينة من المدن من الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً وإنشاء وحدات صحية تخدم المناطق الصحراوية»، مشيرة إلى أن هناك تحديات كبيرة واجهتها الدولة وهى وجود تجمعات سكانية مترامية الأطراف ويواجهون صعوبة فى إنشاء مدارس التعليم الأساسى، لذلك تم التوجيه بإنشاء مدارس التعليم المجتمعى بالتعاون مع المؤسسات المختلفة، مثل مصر الخير والبنك الأهلى والاهتمام بالتعليم الفنى مثل مدرسة الضبعة النووية ومدرسة الزراعة المطرية وجارٍ دخول مدرسة تكنولوجيا اتصالات إلى الخدمة.

وأوضحت نائب المحافظ أنه سيجرى إنشاء مدرسة خاصة بالاستزراع السمكى ومزيد من المدارس اليابانية والتجريبية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمناطق السياحية، خاصه نموذج واحة سيوة وهو خاص بالمحميات الطبيعية والمناطق الاستشفائية وهى ميزة لمحافظة مطروح لوضعها على خريطة السياحة العالمية البيئية لما تتمتع به الواحة من المياه العذبة، وبحيرات المياه المالحة.

وأشارت إلى إطلاق مبادرة لإنشاء مشروعات خضراء صديقة البيئة وتشجيعها والاستفادة من خامات البيئة واستخدامات الطاقة النظيفة، بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى واحة سيوة، حيث تواجه مطروح أزمة تتعلق بوجود مساحات شاسعة مع تناثر التجمعات بها، وتسعى الدولة إلى توفير الطاقة وتقليل التكلفة فى ظل توفير الخدمات.

من جانبها، أشادت النائبة فتحية السنوسى، عضو مجلس النواب عن واحة سيوة، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مطروح، واهتمامه بتطوير العديد من المناطق، خاصة سيدى عبدالرحمن والسلوم وسيوة، مضيفة: «الرئيس وعد باستكمال باقى المشروعات لتنميه سيوة وزيارتها قريباً خلال 6 أشهر، كما وعد بمد خط مياه للشرب بجوار ترعة الحمام تصل إلى مدينة مرسى مطروح خلال الفترة المقبلة وزيادة محطات التحلية، الأمر الذى يمثل اهتماماً غير مسبوق بالمحافظة بعد أن كانت مهمشة خلال السنوات الماضية».

وقال النائب رزق علوانى، عضو مجلس الشيوخ بمطروح، إن زيارة الرئيس ولقاءه مع عمد ومشايخ مطروح وعواقلها كشف عن مدى حب وتقدير أبناء مطروح له، وهو ما ظهر جلياً خلال استقبال الآلاف له أمام منفذ السلوم، والذين أثنوا على جهود الدولة فى تنفيذ التنمية والاستثمار فى جميع مدن المحافظة والمنطقة الغربية.