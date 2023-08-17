عمدة قبيلة السراحنة بمطروح: نشهد تغييرا كبيرا بعد ثورة 30 يونيو

أجرى برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، لقاءً مع مشايخ مطروح للحديث عن لقائهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعود الرئيس منفذة

وقال العمدة عيد عوض السرحاني، عمدة قبيلة السراحنة، إنه التقى الرئيس السيسي حوالي 7 أو 8 مرات، أولها عندما كان وزيرًا للدفاع، لافتا أن الرئيس دائما ينفذ وعوده، ولمسوا ذلك في محافظة مطروح.

وأضاف «السرحاني»، أنهم طلبوا من الرئيس السيسي خلال اللقاء توصيل خط المياه من الضبعة لمرسى مطروح، ورصف طريق مرسى مطروح – السلوم، والرئيس وعد بتنفيذ هذا المشروع بواقع 4 حارات، بجانب إنشاء منطقة لوجستية في السلوم ما ستعمل على تشغيل أبناء مطروح.

تغير كبير في مطروح

ولفت أن هناك تغييراً كبيراً في مطروح بعد ثورة 30 يونيو، متابعا: «من حظنا أنها أجمل محافظات مصر، والمحافظة الوحيدة التي تقع بها ساحل بطول 500 كيلو ولم تُستغل، والدولة وضعت اهتمامها عليها، وأصبح لدينا العلمين ورأس الحكمة، ونتمنى أن يمتد الساحل لغرب مطروح وميناء جرجوب»