شاطئ النخيل في الإسكندرية.. تحذيرات من نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج

ارتفعت أمواج البحر المتوسط في شاطىء النخيل بالإسكندرية، اليوم الأحد، ما أدى إلى رفع الرايات الحمراء، وتحذير المواطنين من النزول إلى المياه، بحسب تعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين ورواد الشاطىء الذي أعيد افتاحه بشكل رسمى في عيد الأضحى المبارك، بعد إغلاق دام 3 سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ارتفاع الأمواط في شاطىء النخيل

وشاطئ النخيل أكبر شواطئ الإسكندرية، ويصل طول ساحل البحر فيه إلى 1800 متر، ويقع غرب مدينة الإسكندرية.

وشاطىء النخيل هو الأقرب للقادمين من القاهرة للإسكندرية من الطريق الصحراوي، وتحديداً في الكيلو 21، على طريق «الإسكندرية- مطروح» الساحلي، باعبتاره أول شاطىء بعد بوابة الرسوم للقادمين من القاهرة.

اشتراطات أمان في شاطىء النخيل

وطُرح شاطىء النخيل بالمزاد العلني، وحصل عليه أحد المستثمرين، وبدأ في تجهيز وتنفيذ اشتراطات الأمان، ومن أهمها توفير عمال إنقاذ وغطاسين، ووضع حبال داخل البحر تحدد أماكن السباحة الآمنة، وبعد موافقة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على ما تم تنفيذه تمت الموافقة على إعادة فتح الشاطىء، مع التشديد بمنع نزول البحر عند ارتفاع الأمواج، مثلما حدث اليوم حرصاً على سلامة المواطنين.

الإشراف على شاطىء النخيل

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه منذ إعلان إفتتاح شاطىء النخيل يتم الإشراف عليه من خلال مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومراقبي الشواطئ بشكل مستمر، لضمان التزام المستأجر بتنفيذ كل اشتراطات الأمان بالشاطىء، وتم إزالة عديد من مخالفات مستأجر شاطئ النخيل لم توضع فى العقد منها ما يحجب الرؤية للبحر.