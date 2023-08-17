سليم سحاب: عام مجيئي إلى مصر سنة ميلادي الحقيقية

اعتبر الموسيقار اللبناني سليم سحاب، أن عام 1988 هو سنة ميلاده، لأنه العام الذي جاء فيه من لبنان إلى مصر، حاملاً الكثير من الأحلام، لافتاً إلى أنه جاء بعد رحلة دراسية طويلة جدًا في موسكو.

الطريق لم يكن مفروشًا بالورود

أوضح سحاب، خلال لقائه مع برنامج «عاصمة الفنون» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الطريق لم يكن مفروشًا بالورود، حيث كان والده ضد دراسته للموسيقى، ولم يكن مقتنعًا بالفكرة التي سيطرت عليه منذ أن كان في العاشرة من عمره.

وأشار إلى أن فكرة توليه قيادة الأوركسترا، جاءته بعد أن شاهد في المدرسة فيلم لقائد أوركسترا إيطالي يدعى روبرتو بينزي، وكان عمره 13 عامًا عندما احترف قيادة الأوركسترا، وفي العاشرة من عمره عندما جاء قرار سيطر على كيانه بأن يصبح قائد أوركسترا.

وأكد أنه قرر دراسة الموسيقى بعد حصوله على البكالوريا في لبنان، بسبب رفض والده لدراسته للموسيقى، حيث درس أربع سنوات نظريات موسيقية غربية في كونسرفتوار بيروت، ومن ثم جاءته منحة لدراسة الموسيقى في الاتحاد السوفيتي السابق، إذ درس 10 سنوات قيادة، منها أربع سنوات قيادة كورال أكاديمي، و6 سنوات في معهد تشايكوفسكي العريق، الذي يعتبر أهم معهد موسيقى في العالم.