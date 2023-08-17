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خميس الجارحي يكشف لـ«الشاهد» سر تركه للإخوان: أكاذيبهم مستمرة

كتب:

محمد أيمن سالم
11:29 م | الخميس 17 أغسطس 2023
خميس الجارحي

خميس الجارحي

قال خميس الجارحي منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن إعلان جماعة الإخوان الدفع بأحد أفرادها في الانتخابات الرئاسية 2012، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وجعلته يفكر جديا في ترك الجماعة، مشيرًا إلى أنه شارك في أحداث يناير ونزل الميادين، وسمع بنفسه من قيادات الجماعة أنهم تعهدوا لمختلف التيارات بعدم فعل ذلك، لكنهم حنثوا به ولم ينفذوه. 

قيادات الإخوان

أضاف «الجارحي»، في حواره ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «قيادات الإخوان تعهدت للمتظاهرين أكثر من مرة أمام عيني، بأنها لن تترشح للانتخابات، لكن المسلم يجب أن يفي بوعوده، وفي الانتخابات الرئاسية انتخبت عبدالمنعم أبو الفتوح، ثم انتخبت محمد مرسي حتى لا أنتخب أحمد شفيق، وأنا انخدعت بذلك».

100 يوم من رئاسة مرسي

وتابع: «بعد 100 يوم من رئاسة مرسي تعرضت لآخر صدمة وتحولت إلى ناقض للجماعة تماما، بسبب خطاب الأكاذيب الذي ألقاه، الذي قال فيه بوجود نسب غير صحيحة على الإطلاق عن حل مشكلات الوقود والخبز وغيرها، وبعد ذلك أصبحت معارضا للجماعة وناقدا لها وكنت أكتب انتقادات لها عبر حسابي على فيسبوك».

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بقلم محمد أيمن سالم