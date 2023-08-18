خميس الجارحي لـ«الشاهد»: لا فارق بين خطاب اعتصام رابعة والخوارج

قال خميس الجارحي منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إنه تلقى دعوة للمشاركة في اعتصام رابعة الإرهابي رغم تركه لجماعة الإخوان، لكنه رأى أنه لا يوجد فارق بين الخطاب على المنصة هناك وخطاب الخوارج.

الخطاب التكفيري

وأضاف «الجارحي»، في حواره ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «نفس الخطاب التكفيري، وأصبحت الصورة عندي أكثر وضوحا، ومن يقول لي إنها ثورة إسلامية أقول له إنه اعتصام خوارج، فقد كفروا شيخ الأزهر، كما أن كثيرين من قادة الدعوة السلفية الذين لم يتخذوا موقف الجماعة جرى تكفيرهم على المنصة».

الجماعة الإرهابية حملت السلاح في رابعة

وتابع: «كما جرى تكفير كل قيادات الدولة على المنصة، فإن كان كل هؤلاء كفرة، من يكون مؤمنا؟! كل من يتخذ موقف هذه الجماعة هو المؤمن فقط بالنسبة إليهم، وبالتالي، فإن موقف الإخوان سياسي فقط، فالإخوان يكفرون خصومهم».

وأشار إلى أنه التقى أحد كوادر الإخوان قبل فض اعتصام رابعة، وقال له إن الجماعة ستحمل السلاح في الاعتصام، فابتسم له ابتسامة تنبئ عن أن الجماعة تخطط لذلك بالفعل.