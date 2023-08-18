«التعليم»: لدينا 52 مدرسة تطبيقية في 14 محافظة

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل إعلان وزارة التربية والتعليم توافر فرص عمل للمعلمين في المدارس التكنولوجية التطبيقية لافتًا إلى أن هذه المدارس حققت نجاحا غير مسبوق في تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني نتيجة شراكة مثمرة وكبيرة بين الوزارة والقطاع الخاص لتحديد التخصصات داخل هذه المدارس التي تؤهل طلابها لفرص عمل تنافسية داخل السوق المصري وخارجها.

طلاب المدارس التطبيقية يحصلون على تدريبات في الشركات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن هذه المدارس وصل عددها لـ52 مدرسة في 14 محافظة.

ولفت إلى أن طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحصلون على تدريبات في الشركات التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل وتمدهم بمهارات تجعلهم قادرين على التنافسية.

طلبات من خارج مصر

وأوضح أن وزارة التعليم تتلقى طلبات للحصول على طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية خارج مصر.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع كافة التحديات التي تقف عائقًا أمام أولياء الأمور والطلاب وتحاول توفير إجراءات غير تقليدية لتمكن الطلاب من تحقيق أقصى درجات التحصيل.