مصادقة أمريكية على إرسال مقاتلات «إف 16» إلى أوكرانيا

صادقت السلطات الأمريكية، على إرسال مقاتلات «إف 16» من الجيل الرابع، من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا بمجرد انتهاء تدريب طياريها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز» للأنباء.

وأمس الأول الأربعاء، قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات في تصريحات تليفزيونية، إن بلاده لن تتمكن من استخدام مقاتلات «إف 16» الأمريكية خلال فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن ليس لدى «واشنطن» أي قلق بشأن استخدام الأوكرانيون، القذائف العنقودية، مضيفا إن «كييف» تقدم لـ«واشنطن» المعلومات عن استخدامها للذخيرة التي زودت بها واشنطن القوات الأوكرانية بالتوافق مع التزاماتهم وبشكل مطلوب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي، إلى أن «واشنطن» لا ترى حاليا أي سبب لتعديل مستوى جاهزية القوات الاستراتيجية بعد خطوات اتخذتها «موكسو» و«مينسك»،

لوكاشينكو: «مينسك» سترد فورا على أي عدوان للغرب

وكان رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، حذر في وقت سابق، من أن «مينسك» سترد فورا على أي عدوان للغرب ليس فقط باستخدام السلاح النووي وإنما بكل ما لديها، مضيفا إننه من غير المرجح أن يكون لدى نظيره الروسي فلاديمير بوتين أي نزعات إمبريالية تجاه «كييف» وبيلاروسيا.

رئيس بيلاروسيا: أنا في الأصل خوخول

وأوضح لوكاشينكو، أنه يحب أوكرانيا كثيرا، وجذوره موجودة هناك، مضيفا أنه في الأصل خوخول «كلمة تعني أوكراني»، وفقا لما ذكره شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد لوكاشينكو، أن بوتين، لم يصر أبدا على اعتراف بيلاروسيا، رسميا بضم «شبه جزيرة القرم» إلى «روسيا الاتحادية» في 2014، مشيرا إلى أن زيارة شبه جزيرة القرم جاءت بمبادرة «مني».