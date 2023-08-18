ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. 17 سنة من البهجة أمام الكاميرا الخفية

تحل اليوم 18 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان الراحل إبراهيم نصر، راسم الضحكة وصاحب الكاريزما الكوميدية في شخصية زكية زكريا ببرنامج الكاميرا الخفية.

ولد إبراهيم نصر في 18 أغسطس عام 1946 بحي شبرا بمحافظة القاهرة، وكانت جذوره تنتمي إلى مركز النخيلة بمحافظة أسيوط، وأتى والده من الصعيد للقاهرة للعمل في المقاولات المعمارية.

عندما بلغ إبراهيم نصر عمر العاشرة من عمره بدأ في التقليد وأصبح المقلد والكوميديان الذي يضحك العائلة، وفي دراسته ترأس فريق التمثيل وكان أول عمل مدرسي كبير له هو مسرحية بمدرسة عثمان بن عفان بحي شبرا.

حصل إبراهيم نصر علي ليسانس الآداب عام 1972 وحصل أثناء دراسته على العديد من الجوائز والميداليات تقديرا لإسهاماته الكبيرة في فريق التمثيل الجامعي، بدأ رحلته من الفن كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت.

جمعت الصدفة إبراهيم نصر بالشاعر والمؤلف بخيت بيومي الذي أقنعه بالذهاب معه إلى التليفزيون لكي يلعب دوراً درامياً في برنامج تقدمه أماني ناشد بعنوان «عزيزي المشاهد» وقد شارك في العمل، وكان على الهواء مباشرة وكانت أول مشاركة له تصنع اسمه ومجده وأول سلمه في طريقه.

شهرة إبراهيم نصر

تتابعت شهرة إبراهيم نصر الفنية حتى قام بتمثيل وشارك في بطولة عدة مسلسلات متلفزة منها الهروب إلى السجن وحكاية لها العجب والزمن المر كما شارك في مسرحيات عده كما عمل في حلقات عديدة في برنامج الكاميرا الخفية الذي اعتاد تقديمه على المائدة الرمضانية وحقق من خلاله شهرة كبيرة.

أعمال إبراهيم نصر

من أبرز أعماله السينمائية محطة الأنس، مستر كاراتيه، شمس الزناتي، امرأة واحدة لا تكفي، حسن اللول، زكية زكريا في البرلمان، إكس لارج وغيرها.

من أبرز أعماله المسرحية أهلا يادكتور، إحنا جدعان أوى، عائلة عصريه جدا، زكية زكريا والعصابة المفترية وغيرها.

إبراهيم نصر والكاميرا الخفية

استمرَّ إبراهيم نصر في تقديم برنامج برنامج الكاميرا الخفية لفترة زمنية تجاوزت الـ17 عاماً، حيث كان يبتكر في كلّ مرة حيلاً وطرقاً جديدة بهدف تحقيق التنوع وتفادي ملل المشاهدين، اكتسبَ إبراهيم نصر شهرةً واسعة من خلال تقديمه لشخصيات مثل غباشي النقراشي وزكية زكريا اللّتين أضحتا رمزاً لبرنامج الكاميرا الخفية بفضل الشعبية الهائلة التي حظيت بها شخصية زكية زكريا لدى جمهور البرنامج، قدّم إبراهيم نصر هذه الشخصية في مسرحية وفيلم سينمائي ساهمت تلك الشخصيات الكوميدية التي ابتكرها إبراهيم نصر في تحقيق نجاح كبير وشعبية واسعة لبرنامج الكاميرا الخفية.

اشتهرت بعض العبارات والكلمات التي كان يقولها إبراهيم نصر أثناء تقمصه لشخصية زكية زكريا في برنامج الكاميرا الخفية، مثل كشكشها متعرضهاش ويا نجاتي انفخ البلالين ولما أقولك بخ تبخ ولما أقولك هش تهش فلا تزال تلك العبارات متأصلة في ذاكرة الجمهور العربي، نظرًا لأن برنامج الكاميرا الخفية مثل فترة كبيرة في حياتهم أصبحت تلك الكلمات والعبارات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشخصية إبراهيم نصر وبرنامجه الشهير الذي قدمه لسنوات طويلة.

وانقطع نصر عن الفن فترة وعندما قرر العودة من خلال برامج المقالب، قرر القدر منعه من العودة من جديد وتوفي بشكل مفاجئ في 12 مايو عام 2020 عن عمر ناهز 73 عاماً، وتم تشييع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن أسرته بمنطقة العباسية.