في ذكرى وفاته.. قصة عودة إبراهيم نصر للتمثيل بعد انقطاع 7 سنوات

7 سنوات، هي أطول مدة غياب فني للفنان إبراهيم نصر، عن الساحة الفنية، إذ اختفي فجأة منذ عام 2011، بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققه بتجسيده شخصية «عزمي» في فيلم «إكس لارج» بطولة الفنان أحمد حلمي، ليبتعد عن المشهد، قبل أنّ يعود مُجددًا عام 2018.

وفي ذكرى الوفاة الثالثة للفنان إبراهيم نصر، التي تحل اليوم الجمعة، نستعرض ما رواه الراحل في حوار تليفزيوني سابق له، كواليس غيابه طوال هذه السنوات، إذ قال: «وقت فيلم إكس لارج، كنت بشوف بعيني الناس خارجة من السينما بتتكلم عن شخصيتي، والفيلم بشكلٍ عام، وبتشيد بالمشروع، وبعدها لم أتلقى عروضًا بنفس المستوى الفني، وفضلت الابتعاد».

وأضاف إبراهيم نصر: «طوال 7 سنوات، لم يكن هناك نصًا فنيًا جيدًا، حتى فوجئت بمسلسل (فوق السحاب) بطولة هاني سلامة، المؤلف حسان دهشان كاتب قصة خطفت قلبي، عبارة عن سيمفونية، ورؤوف عبد العزيز مخرج متميز ومحترم وراقي، وكل عناصر العمل، تُشير إلى النجاح، لذلك تحمست للعودة فورًا، وما توقعته تحقق بالفعل من نجاح كبير».

يذكر أنّ مسلسل فوق السحاب، تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول شاب بسيط، على علاقة حب بفتاة، تضطره الظروف للسفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل، ولكنه يدخل إلى عالم المافيا وتجارة السلاح وهو ما يجعله يدخل السجن في روسيا، وينجح في الهرب منه والعودة إلى مصر، لكنه لم يستطع الهروب من عالم المافيا.