قصفت القوات الأوكرانية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد، 74 مرة، باستخدام 254 نوعًا مختلفًا من الذخيرة بينها 155 ملم خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن مقتل مدنين اثنيين، وإصابة 5 آخرين، فوقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتخطط «واشنطن» لجعل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كبش فداء لتخلص نفسها من كارثة تسببت بها الولايات المتحدة في أوكرانيا، وفقا لما أكده الناشط في مجال حقوق الإنسان، الأمريكي أجامو بركة، مضيفا أن الكلمات تعجر عن وصف تصرفات بلاده اللا أخلاقية في أوكرانيا.

من جانبه، أوضح المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، دوجلاس ماكجريجور، أن «واشنطن» أرسلت 200 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، الأمر الذي يعارضه غالبية الأمريكيين، مضيفا أن الأزمة الأوكرنية وصلت إلى أخطر نقطة، وربما تؤدي إلى انهيار البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.