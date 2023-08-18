أماكن سقوط الأمطار والسيول اليوم.. احذر السفر إليها

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت عدد من المناطق سقوط أمطار وصلت إلى حد السيول، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، إذ يتوقع خبراؤها أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة.. تصل حد السيول

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على كل مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 33 25.

العاصمة الإدارية 33 25.

أكتوبر 34 25.

بنها 33 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 33 24.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 33 25.

شبين الكوم 33 25.

طنطا 32 24.

دمياط 31 25.

الإسماعيلية 31 23.

السويس 33 24.

العريش 32 24.

رفح 32 24.

رأس سدر 35 26.

نخل 35 21.

كاترين 32 18.

الطور 34 27.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 41 29.

الاسكندرية 31 23.

العلمين الجديدة 31 23.

مطروح 30 24.

السلوم 31 23.

سيوة 35 21.

رأس غارب 38 28.

سفاجا 40 29.

مرسى علم 41 29.

شلاتين 40 30.

حلايب 34 28.

أبو رماد 35 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 36 23.

أسيوط 35 23.

سوهاج 37 25.

قنا 42 26.

الأقصر 41 26.

أسوان 43 28.

الوادي الجديد 40 24.

أبو سمبل 39 26.