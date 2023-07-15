أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم السبت.. مستقرة لوفرة المعروض

سجلت أسعار الاسماك بأنواعها المختلفة، في مختلف الأسواق المصرية، حالة من الاستقرار اليوم السبت 15- 7- 2023، نظراً لوفرة المعروض، خاصةً وأن الأسماك والمأكولات البحرية من الأطعمة الغنية بالبروتين، وتحتوي على قيمة غذائية عالية، ويقبل غالبية المصريين على تناولها.

أسعار السمك في مصر اليوم

واستقرت أسعار الأسماك اليوم في الأسواق المحلية، نظراً لوفرة المعروض منها، في ظل توازن العرض والطلب، ويتراوح سعر سمك البلطي بين 64 و78 جنيهاً للكيلو حسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري بين 80 و125 جنيهاً، بينما يتراوح سعر كيلو الماكريل المجمد بين 75 و120 جنيهاً، وكيلو الجمبري الوسط بين 180 و300 جنيه للكيلو، بحسب ما قال فوزي السيد، عضو شعبة الأسماك في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت.

أسعار السمك في سوق العبور اليوم

وتشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارآ في معظم الأنواع، حيث يتراوح سعر كيلو الفيلية البلطي بين 40 و200 جنيه، كما يتراوح سعر سمك البلطي بين 61 و70 جنيهاً حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني بين 20 و60 جنيهاً، ويتراوح سعر كيلو البوري بين 50 و110 جنيهات حسب الحجم، ويتراوح سعر المكرونة السويسي بين 70 و110 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر سمك الدنيس بين 100 و160 جنيهاً للكيلو.

أسعار المأكولات البحرية اليوم بسوق العبور

ويتراوح سعر كيلو الجمبري 2 بين 180 و300 جنيه حسب الحجم، ويتراوح سعر كيلو سمك المرجان 2 بين 40 و55 جنيهاً حسب الحجم، كما يتراوح البربون 2 بين 40 و65 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الجمبري 2 المجمد بين 100 و250 جنيهاً، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري والسابيا بين 170 و280 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و190 جنيهاً حسب الحجم والنوع.