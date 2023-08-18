حوادث اليوم: تنفيذ 62 ألف حكم قضائي وسقوط عصابة للتنقيب عن الآثار

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من الخارجين على القانون وتحرير عدد من القضايا فى محافظات الجمهورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تنفيذ 62 ألف حكم قضائي

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 347 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة خلال 24 ساعة الماضية، كما تم ضبط 252 قضية مواد مخدرة بإجمالي 278 متهمًا، كما تم تنفيذ 62721 حكما قضائيا متنوعًا.

مصنع أدوية بيطرية مجهولة المصدر

في منطقة مدينة بدر بالقاهرة، تمكن رجال الشرطة من ضبط مصنع أدوية بيطرية ومنظفات صناعية مجهولة المصدر في القاهرة، حيث تم ضبط المسؤول عن مصنع أدوية بيطرية ومنظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة بدر، لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من الأدوية البيطرية والمنظفات الصناعية والمعطر، دون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عصابة للتنقيب عن الآثار

في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، تمكن رجال الشرطة من ضبط عصابة التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 15 مترا، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.