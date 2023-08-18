استقرار أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم مع توازن العرض والطلب

سجلت أسعار الخضراوات، اليوم الجمعة، في الأسواق ثباتًا ملحوظًا، في استمرار لحالة الاستقرار التي تشهدها منذ فترة طويلة، في ظل التوازن القائم حاليًا بين العرض والطلب، وفقا لما صرح به حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار الخضروات اليوم

وكشف «النجيب»، عن أسعار الخضروات، اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن البطاطس تراوحت ما بين 7 و10 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 4.5 و7.5 جنيه، والبصل ما بين 9 و17 جنيهًا، والكوسة ما بين 7 و9 جنيهات، والباذنجان ما بين 4 و6.5 جنيهات.

بالتفصيل.. أسعار الخضروات

كما يتراوح سعر الفاصوليا ما بين 19 و25 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي ما بين 7 و10 جنيهات، والملوخية ما بين 3 و5 جنيهات، والبامية ما بين 25 و30 جنيهًا، كما يتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 8 و12 جنيها.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن سعر القلقاس بلغ ما بين 5 و9 جنيهات، وسعر الثوم ما بين 24 و30 جنيه، وسعر البنجر من 3 لـ5 جنيهات، وسعر زيتون تفاحي ما بين 19 لـ25 جنيه.