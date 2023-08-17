أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. تواصل استقرارها

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الخميس 17-8-2023، في الأسواق ثباتًا ملحوظًا، وهذا الهدوء مستمر منذ فترة طويلة في ظل التوازن القائم حاليًا بين العرض والطلب، وفقاً لما صرح به حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف «النجيب»، أنَّ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق تتراوح ما بين 7.5 و9.5 جنيه للبطاطس، فيما يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 4.5 و7.5 جنيه، والبصل ما بين 9 و16 جنيهًا، ويتراوح سعر الكوسة اليوم ما بين 6 و9 جنيهات، والباذنجان ما بين 3.5 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

كما يتراوح سعر الفاصوليا ما بين 16 و24 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي ما بين 7 و11 جنيهًا، ويتراوح سعر الملوخية ما بين 3 و5 جنيهات والبامية، ما بين 25 و30 جنيهًا، كما يتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 6 و9 جنيهات.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أنَّ سعر البرتقال الصيفي يتراوح ما بين 9 و15 جنيهًا، والليمون البلدي ما بين 6 و20 جنيهًا، والعنب الأصفر ما بين 9 و15 جنيهًا، كما يتراوح سعر العنب الأحمر ما بين 9 و15 جنيهًا، والتفاح المصري ما بين 16 و26 جنيهًا، فيما يتراوح سعر البلح الرملي في الأسواق ما بين 7 و10 جنيهات، والبطيخ ما بين 16 و24 جنيهًا، كما يتراوح سعر المانجو اليوم الأحد ما بين 17 و27 جنيهًا.