الأرصاد: طقس حار رطب نهارا على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

على مدار الأسبوع الماضي، شهدت كافة الأنحاء تحسنا واضحا في الأحوال الجوية، إذ انخفضت درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من كل عام، الأمر الذي جعل كثير من المواطنين يتابعون حالة الطقس بترقب، خوفا من عودة الموجات الحارة مرة أخرى.

وعن تفاصيل حالة الطقس، اليوم الجمعة، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وبالنسبة لدرجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 33 درجة مئوية.

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية اليوم

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، مشيرة إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 50 و 60 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و 3 أمتار، لافتة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة اليوم على مناطق من جنوب سيناء، وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.