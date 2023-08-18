منح شهادة «سلامة ومأمونية المياه» لمحطتي روض الفرج والمرج

أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه من منطلق اهتمام الشركة بالالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة، واتباع الإجراءات النموذجية، وتطبيق أسس السلامة والمأمونية، بجميع مراحل إنتاج مياه الشرب بكافة المحطات التابعة للشركة؛ فقد تم منح شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطتي مياه روض الفرج والمرج، وذلك بعد قيام فريق عمل مراجعة سلامة ومأمونية المياه بفحص كافة الإجراءات التشغيلية للمحطتين والمعامل الملحقة بها، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات النموذجية لضمان سلامة ومأمونية المياه المنتجة بداية من مأخذ المحطة وحتى المرحلة النهائية وضخ المياه فى الشبكة.

شهادة سلامة ومأمونية المياه تعد من أعلى الاعتمادات لمحطات المياه

وأشار الشيمي، إلى أن شهادة سلامة ومأمونية المياه تعد من أعلى الاعتمادات التي تمنح لمحطات إنتاج المياه، حيث يتم توثيقها من ثلاث جهات، هي وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتعد محطة مياه روض الفرج من أقدم وأعرق محطات إنتاج المياه، التابعة للشركة، إذ دخلت الخدمة عام 1903م، وتبلغ مساحة منشآت المحطة 25 فدانا، وتبلغ طاقتها التصميمية 850 ألف متر مكعب/ يوم، حيث يبلغ عدد المستفيدين من خدمات المحطة ما يقرب من 4 ملايين نسمة بمناطق السيدة زينب والأباجية وتلال زينهم وشبرا والخلفاوي والدراسة وبولاق أبو العلا والسيدة عائشة ورمسيس والأوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية بالقاهرة.

الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه المرج

وأوضح أن محطة مياه المرج، تصنف من كبرى محطات إنتاج المياه بالقاهرة، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 600 ألف متر مكعب يوميا، وتخدم ما يقرب من 3 ملايين عميل من سكان مناطق المرج ومتفرعاته ومدينة السلام ومتفرعاتها ومساكن النهضة والنيل وأسبيكو وبعض مناطق الخصوص بالقليوبية.

ووجه المهندس مصطفى الشيمي، بضرورة الالتزام والمحافظة على استدامة تطبيق المواصفات والمعايير الدولية في جميع مراحل إنتاج ومعالجة المياه بكافة المواقع التابعة للشركة.