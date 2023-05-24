أفضل 10 دول لتأسيس شركة ناشئة عالمياً.. فنلندا تتربع على العرش

يولى الاقتصاد العالمي اهتمام كبير لتاسيس شركة ناشئة، والتي تخصص الدول داخلها جهات مانحة تساعد تلك المؤسسات الصغيرة بقروض ميسرة أو حتى برامج تدريبية لتطوير الأعمال، فيما أن هناك 10 دول تعد الأفضل عالمياً في دعم ومنح الفرص لتأسيس الـ Start Up، وفقا لمجلة CEO World.

لتأسيس شركة ناشئة إليك أفضل الدول

وأضافت المجلة الأمريكية في تقريرها، أن دولة التشيك تعد الأفضل عالمياً في تأسيس شركة ناشئة بفضل انخفاض التكلفة مقارنة بمتوسط دخل الفرد، فيما اتت بقية الدول لـ عمل مشروع صغير على النحو التالي بالترتيب، «فنلندا، والسويد، وإستونيا، وسلوفاكيا، وإنجلترا، وهولندا، والنمسا، والدنمارك، والبرتغال».

أسس شركة ناشئة في إنجلترا.. لماذا؟

كما استفاض التقرير في عرض مزايا البلدان بقائمة الأفضل لتأسيس شركة ناشئة، ففي حالة انجلترا رغم ارتفاع الضرائب إلا أن معدلات دخول الأفراد مرتفعة أيضاً بمتوسط 4,000 دولار، ما يحقق توازن معيشي جيد، ويساهم في تحقيق فائض مدخرات كافي لبدء مشروع خاص.

ثاني أفضل دولة لتأسيس شركة ناشئة

فيما أن أبرز المزايا بالسويد التي جعلتها في المرتبة الثانية لأفضل الدول لتأسيس شركة ناشئة، هو انخفاض تكاليف المعيشة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى، فإنَّ 800 دولار شهريا تكفي لتغطية نفقات الفرد.

الضرائب وتأسيس شركة ناشئة

وتطرق التقرير إلى أن وضوح وثبات النظام الضريبي، والتي تتراوح بين 19 إلى 22%، بأفضل 10 دول لتأسيس شركة ناشئة ساهم في تشجيع العديدين في دخول عالم البيزنس وبدء مشروع خاص، فالمستثمر مطمئن على رؤوس أمواله.

انخفاض تكاليف تأسيس شركة ناشئة

فيما يتميز الجميع بقائمة أفضل الدول لتأسيس شركة ناشئة، بانخفاض تكاليف بدء مشروع خاص ووجود العديد من التيسيرات والدعم لهذا القطاع، والتي تتراوح بين 0.7% و0.5% من نصيب دخل الفرد.