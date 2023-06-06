«القاهرة الإخبارية»: فنلندا تطرد 9 موظفين في السفارة الروسية

أعلنت فنلندا، طرد 9 موظفين في السفارة الروسية بسبب أنشطة استخباراتية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به فضائية «القاهرة الإخبارية».

انضمام فنلندا إلى الناتو

وتشهد العلاقات الروسية الفنلندية توترات غير مسبوقة، بعدما انضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» رسميا في إبريل الماضي.

وأوقفت شركة الغاز الفنلندية «جاسوم» ناقلاتها بالغاز الطبيعي المسال من مشروع لشركة الطاقة الروسية «نوفاتيك»، إذ إن الناقلة Coral Energice، التابعة لشركة «جاسوم» الفنلندية، دخلت آخر مرة إلى ميناء «فيسوتسك» الروسي، في 24 أبريل الماضي، غير أنها غادرت الميناء فارغة.