«الغرف السياحية»: ارتفاع نسب حجوزات زيارة الأقصر وأسوان للموسم الشتوي

أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن معدلات حجوزات السياح للقدوم لزيارة الأقصر وأسوان بداية من النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل وحتى نهاية العام الجاري مرتفعة للغاية، لافتا إلى أن العديد من الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان رفعت شعار كامل العدد، ولا توجد أماكن شاغرة خلال فصل الشتاء المقبل.

أسعار البرامج السياحية لزيارة الأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوي

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن أسعار البرامج السياحية لزيارة الأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوي المقبل، طرأ عليها زيادة بالمقارنة بأسعار العام الماضي، لافتا إلى أن تلك الزيادة جاءت نتيجة زيادة الطلب على زيارة المدن الأثرية والثقافية المصرية خلال الموسم السياحي الشتوى المقبل، الذي يبدأ أول شهر أكتوبر 2023 وينتهى أبريل 2024.

زيارة شرم الشيخ والغردقة

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن زيادة نسب الإقبال على زيارة المدن الأثرية والثقافية، كالقاهرة والأقصر وأسوان، خلال الموسم السياحي الشتوى 2023-2024 يقابله أيضا زيادة في أعداد السياح القادمين لزيارة كل من شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة خلال ذات الفترة.