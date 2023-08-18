باحث أثري: نهر النيل هو من ساعد الملك مينا على توحيد القطرين (فيديو)

قال الدكتور شريف شعبان، باحث في الآثار المصرية، إنّه لا توجد أمة في التاريخ مجّدت طبيعتها مثل القدماء المصريين، موضحًا أنهم قدروا النيل بشكل خاص، حيث كان مصدرا لكل شيء، مثل الاقتصاد والوحدة الوطنية والتجارة والزراعة.

وأضاف شعبان، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «المصريون اهتموا بإقامة السدود والمشروعات الزراعية على النيل، فقد كان من أهم الشرايين التجارية والزراعية التي مهدت لإقامة الحضارة المصرية القديمة، فقد كانت كل البيوت المصرية تستخدمه في كل شيء».

عيد النيل في مصر القديمة

وتابع: «كان للنيل عيد في مصر القديمة، وكان الملكان رمسيس الثاني والثالث، يقدمان القرابين له مثل الأبط والأوز»، مشددًا على أن الحضارة المصرية عظيمة وشهدت تقدما كبيرا في علوم الفلك والطبيعة والهندسة.

اهتمام المصريين بالنيل يرجع إلى فترة ما قبل الميلاد

وواصل: «بداية من سنة 3000 ق. م كان لدينا نصوصا تذكر اهتمام المصريين بالنيل، فقد كان مصدرا للوحدة، فلم يساعد الملك نارمر على التوحيد إلا نهر النيل، فقد كان العمود الفقري لاستراتيجية توحيد الشمال والجنوب في مصر».