ينطلق جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 بالمحافظات المصرية، غدا السبت 19 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة 10 أيام، حيث تنتهي 29 من الشهر نفسه، على أن تظهر النتيجة سريعا من أجل خوض الطلاب الناجحين ماراثون تنسيق الكليات 2023.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 بالمحافظات للتسهيل على الطلاب، إذ يخوض 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بكافة الشعب العلمية علوم والرياضة والأدبي.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 بالمحافظات

- يوم السبت 19 أغسطس: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 20 أغسطس: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

- يوم الاثنين 21 أغسطس: امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

- يوم الثلاثاء 22 أغسطس: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأربعاء 23 أغسطس: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

- يوم الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 26 أغسطس: امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأحد 27 أغسطس: امتحان الديناميكا.

- يوم الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- يوم الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

استعدادات امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 بالمحافظات

وأنهت كافة المديريات التعليمية بمحافظات مصر استعدادها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة غدا، مؤكدة توفير جو ملائم للطلاب من أجل اجتياز تلك الامتحانات، ومشددة على منع الغش وتشديد الرقابة على دخول الهواتف وأي وسائل قد تسهل من عملية الغش.