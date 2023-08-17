«جدة» تروي لـ«مصر تستطيع» تجربة حصولها على الثانوية العامة بمجموع كبير

قدّم الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج «مصر تستطيع»، فقرة خاصة استضاف فيها سيدة وزوجها، إذ تبلغ السيدة من العمر 56 سنة وتدعى أمل عبد الفتاح، وحصلت على الثانوية العامة بمجموع كبير.

حلم الثانوية العامة

وقالت أمل عبد الفتاح، الجدة الحاصلة على الثانوية العامة بنسبة 71%، إن لديها 3 أحفاد يملأون حياتها بهجة؛ ولكنها فكرت العودة إلى حلم الشباب بالحصول على الثانوية العامة بعد الاطمئنان على مستقبل أبنائها، مضيفة: «شُغلت في أبنائي لأنهم أهم ولكن لما خلصت مشواري معاهم فكرت في الحصول على الثانوية العامة».

وأكدت أمل عبد الفتاح، أن الحصول على الثانوية العامة أصبح صعباً للغاية ومختلفًا عن السابق، موضحة: «الثانوية دلوقتي صعبة مش زي زمان وأنا عانيت السنة دي ولكن حققت الحلم في نهاية الأمر، وكنت مقررة أحصل على الثانوية لأني كنت شاطرة والتنسيق جاب لي حقوق القاهرة».

رد فعل زوجها

فيما قال عادل محمد، زوج أمل الحاصلة على الثانوية، إنه كان يشفق على زوجته خلال دراستها بالثانوية العامة، متابعا: «كنت أشفق عليها أنام أقوم ألقيها بتذاكر وكان عندها امتحانات باستمرار والطلبة كانوا محتفلين بها وزوجتي هي كل أحلامي وغرضي دعمها».