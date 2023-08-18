السيطرة على حريق مزرعة دواجن في منيا القمح بالشرقية دون خسائر بشرية

شب حريق بمزرعة دواجن بقرية الولجة التابعة لمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي تابعت الواقعة وطالبت بكافة التحريات اللازمة لبيان أسباب الحريق.

حريق بمزرعة دواجن

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية الولجة التابعة لمركز شرطة منيا القمح، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارتين لموقع الحريق.

الدفع بسيارتي إطفاء

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء ونجحت في إخماد الحريق والسيطرة عليه، وبعد الفحص تبين عدم وجود خسائر بشرية أو في الممتلكات، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

رفع آثار الحادث

وتم رفع آثار الحادث والحريق من المزرعة والتأكد من عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية في عمال المزرعة، وتم حصر الخسائر المادية، والتي أوضحت عدم نفوق أي حيوانات.