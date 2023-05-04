السيطرة على حريق مزرعة دواجن في الشرقية.. نفوق 2000 بطة

دفعت الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع حريق شبّ في مزرعة بط مقامة على مساحة 7 قراريط بنطاق مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وكان الحريق قد التهم نحو 2000 من رؤوس البط بالمزرعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة مشتول السوق تفيد نشوب حريق في مزرعة بط فيما التهمت النيران 2000 بطة داخل المزرعة.

الدفع بسيارات إطفاء

انتقلت قوة أمنية لمعاينة الحادث والوقوف على أسبابه والفحص اللازم فيما دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الأطفال إلى موقع الحريق للسيطرة عليه، بينما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى المزرعة تحسبا لوقوع إصابات بين عمال المزرعة.

مباشرة الواقعة

تحرر المحضر اللازم حول الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة وبيان أسباب الحريق وتحديد الخسائر وبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.