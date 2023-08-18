4 آلاف طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالدقهلية غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، الانتهاء من تجهيز كافة اللجان والاستراحات لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، حيث يؤدي 3945 طالبا وطالبة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

امتحان الثانوية العامة الدور الثاني

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، الانتهاء من تجهيز كافة اللجان والاستراحات الخاصة بالمعلمين، مشددا على رفع درجة الاستعدادات بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال الامتحانات والمقرر انطلاقها غدا السبت 19 أغسطس، وتستمر حتى الثلاثاء 29 من ذات الشهر، وفقا للجدول المعلن والمعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار وكيل الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني يبلغ 3945 طالبا وطالبة بواقع 1782 طالبا وطالبة علمي علوم و412 طالبا وطالبة علمي رياضة و1749 طالبا وطالبة الشعبة الأدبية، و2 دبلومات، يؤدون امتحانات الدور الثاني.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرا أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، كما تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، وتم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير كافة احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

الالتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الاستقرار والطمأنينة لأبنائنا الطلاب، كما تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تعرقل سير اللجان الامتحانية.