استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالسويس غدا

شدد ياسر عمارة، وكيل وزارة التعليم بمحافظة السويس، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلبة والطالبات المقرر لهم أداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي تنطلق غدا السبت 19 أغسطس، من خلال توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث نظافة لجان الامتحانات وصلاحية المرافق ودورات المياه ومحيط المدارس والتأكد من وجود التهوية والإضاءة الجيدة باللجان.

كما أعطى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، تعليماته للجان المختصة بمراجعة جهازية اللجان المقرر إقامة امتحانات الدور الثاني بها، والتأكد من سلامة المقاعد ووجود مراوح مثبتة على الحوائط لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ووجه «عمارة» إدارة الأمن، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، لتوفير التأمين المناسب بكل لجنة، وتأمين ممرات السير ومراكز توزيع أسئلة الامتحانات، وإخطار الأحياء وجهاز التجميل والنظافة وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لعمل اللازم وتشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات يشكل دائم وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.