انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 غدا بالقاهرة

استعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها، لماراثون امتحانات الدورالثاني لمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، التي تنطلق غداً السبت، وتستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس الجاري، إذ أنهت الإدارات التعليمية، استعداداتها كافة من تجهيز الاستراحات واللجان، وتوفير كل المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة، ومبردات المياه وأيضا أعمال الصيانة، ومناسبة الأثاث للمرحلة العمرية.

وقال أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إن امتحانات الدورالثاني للثانوية العامة، يؤديها بالقاهرة 19462 طالبًا وطالبة، موزعين على 35 لجنة، حيث تنطلق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدًا، وسيجري تطبيق أقصى درجات الحماية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وتوفير المناخ الهادئ والآمن خلال فترة انعقاد الامتحانات، مشددًا على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، خاصة الكتاب الدوري رقم 22 بتاريخ 25 مايو الماضي لضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازمة لأبنائنا الطلاب.

تأمين مقار اللجان الامتحانية لطلاب الثانوية العامة

وصرح «موسى» أنه جرى التنسيق مع جميع الجهات الأمنية، لتأمين مقار لجان امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة وأوراق الأسئلة والإجابة، كما جرى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف، لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبيه بكل إدارة، خط تليفوني للتواصل السريع، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أي أزمة بمحيط ومقار اللجان، وأيضاً توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

كما أكد التواصل والتنسيق مع الأحياء، والتأكيد على نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية، وشدد على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل وبعد أداء الامتحان، وضبط النفس واحتواء المواقف حرصًا على الصالح العام.

تسليم العصا الإلكترونية للمدارس

وأشار إلى تسليم العصا الإلكترونية لجميع المدارس مقار اللجان الامتحانية، وكذلك المطهرات وأدوات النظافة، مشددًا على ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف عمليات الإدارت التعليمية على مدار اللحظة والتدخل الفوري في أي موقف.

كما حث مدير المديرية، الطلاب على الالتزام والمراجعة الدقيقة والهدوء النفسي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والتميز.